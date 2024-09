Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Polizeieinsatz gegen Verkehrssünder

Krefeld

Verkehrssünder standen im Fokus eines Polizeieinsatzes am Samstag (31. August 2024). In den Abendstunden kontrollierte die Polizei zusammen mit dem Kommunalen Ordnungsdienst zunächst auf dem Dießemer Bruch und an der Gladbacher Straße. Danach konzentrierten die Beamten sich auf stationäre Kontrollen im Bereich des Ostwalls. Insgesamt nahmen sie rund 430 Verstöße auf, die meisten davon wegen überhöhter Geschwindigkeit (387). Geahndet wurden unter anderem mangelhafte Ladungssicherungen, die Verletzung der Gurtpflicht, Probleme mit der Beleuchtung, Verstöße mit dem Mobiltelefon oder eine ungenügende Kindersicherung. Drei Pkw wurden sichergestellt, zwei Fahrer hatten keinen gültigen Führerschein.

Auf dem Ostwall stoppte die Polizei einen Pkw mit einem Planwagen-Anhänger und 14 Personen darauf. Der Fahrer konnte für den Transport von Personen keine Genehmigungen vorlegen, für den umgebauten Anhänger lag kein entsprechendes Sicherheitsgutachten vor, und die zulässige Anhängelast für den Pkw war um fast 70 Prozent überschritten. Der Planwagen wurde abgeschleppt, Fahrer und Halter des Pkw erwartet ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

