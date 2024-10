Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto kollidiert mit Stadtbahn - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Rund 35.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Sonntagabend (06.10.2024) an der Einmündung Prevorster Straße/Haldenrainstraße ereignet hat. Eine 73-jährige Fahrerin eines Mitsubishis fuhr gegen 19.10 Uhr die Prevorster Straße entlang und bog an der Einmündung der Haldenrainstraße nach links über die Gleise ab. Dabei stieß sie mit einer Stadtbahn der Linie U7 zusammen, die von der Haltestelle Fürfelder Straße in Richtung Haltestelle Schozacher Straße fuhr. Verletzt wurde beim Zusammenstoß niemand. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell