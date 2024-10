Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (03.10.2024) in der Klett-Passage zwei Männer im Alter von 28 und 31 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Ein 31 Jahre alter Passant beobachtete gegen 17.45 Uhr, wie der 28-Jährige ein Päckchen in den Zeitungsständer eines Kiosks legte und rief die Polizei. Die Beamten kontrollierten daraufhin den 28-Jährigen sowie dessen 31 Jahre alten Begleiter. In dem versteckten Päckchen fanden die Beamten mehrere Verkaufseinheiten Haschisch sowie 14 Tabletten eines Drogenersatzstoffes. Beim 31-Jährigen fanden sie rund 71 Gramm Haschisch. Die beiden Männer wurden am Freitag (04.10.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl in Vollzug setzte.

