Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw gegen Ampelmast geprallt - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Zirka 20.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag (06.10.2024) an der Schwieberdinger- Ecke Nordseestraße ereignet hat. Ein 24-jähriger Lenker eines Pkw BMW wollte gegen 13.25 Uhr von der Schwieberdinger Straße nach links in die Nordseestraße in Richtung Korntal abbiegen, als er aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und gegen einen Ampelmasten prallte. Das Fahrzeug war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bis zum Ende der Unfallaufnahme, Bergung des Fahrzeugs und Säuberung der Straße wegen ausgelaufener Betriebsstoffe war die Nordseestraße bis gegen 16.25 Uhr teilweise gesperrt. Die Stuttgarter Straßenbahnen AG musste den Busverkehr der Linie 52 in Richtung Korntal einstellen, insgesamt kam es zu geringen Verkehrsbehinderungen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei den Kolleginnen und Kollegen des Polizeireviers 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell