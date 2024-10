Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Zwei Festnahmen nach einem Raubdelikt - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Ost

Drei Männer sind nach dem Besuch einer Bar am Samstag (05.10.2024) von drei Tätern mit Pfefferspray besprüht worden, im Anschluss hat man ihre AirPods und Bargeld geraubt. Gegen 08:30 Uhr verließen die drei 21-jährigen Männer eine Bar an der Ostendstraße. Direkt vor der Gaststätte wurden die Barbesucher von zwei 26-Jährigen und einem noch flüchtigen Mann mit Pfefferspray besprüht und ins Gesicht geschlagen. Im weiteren Verlauf wurden einem der Männer die AirPods geraubt, einem anderen zirka 100 Euro Bargeld entwendet. Die Geschädigten erlitten leichte Verletzungen, eine ärztliche Behandlung war nicht notwendig. Polizeibeamte nahmen vor Ort zwei der Tatverdächtigen fest, ein weiterer noch unbekannter Täter ist flüchtig. Eine Personenbeschreibung zu dem Flüchtigen konnte bisher nicht in Erfahrung gebracht werden. Der genaue Tathergang ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die beiden Festgenommenen wurden am Sonntag (06.10.2024) einem Haftrichter vorgeführt, welcher keine Untersuchungshaft anordnete. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

