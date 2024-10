Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungsbrand

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Freitagmorgen (04.10.2024) in einem Mehrfamilienhaus an der Nürnberger Straße ein Brand ausgebrochen. Ein Passant entdeckte gegen 05.30 Uhr Flammen aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss und wählte den Notruf. Beim Eintreffen der Polizei hatten bereits mehrere Bewohner das Haus verlassen. Die Beamten forderten die restlichen Bewohner auf, ebenfalls das Gebäude zu verlassen. Die Feuerwehr rettete die schwerverletzte 70 Jahre alte Bewohnerin aus der Brandwohnung. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Während der Löscharbeiten war die Nürnberger Straße in Richtung Fellbach gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Die genaue Brandursache sowie die Höhe des Schadens sind Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

