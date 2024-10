Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrfach auf Vorausfahrenden aufgefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 36 Jahre alter Fahrer eines Sattelzuges ist am Mittwochvormittag (02.10.2024) mit seinem DAF Lastzug auf der Bundesstraße 14 mehrfach auf einen vorausfahrenden Mercedes aufgefahren. Der 59 Jahre alte Mercedesfahrer war gegen 11.00 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße Richtung Bad Cannstatt unterwegs, als der 36-Jährige im Bereich des Gebhard-Müller-Platzes mehrere Male mit seinem Lastwagen auf den Mercedes auffuhr. Alarmierte Polizeibeamte stoppten den 36-Jährigen in der König-Karl-Straße und stellten an beiden Fahrzeugen frische Unfallschäden fest. Die Beamten beschlagnahmten daraufhin seinen Führerschein. Es entstand ein Sachschaden von zirka 4.500 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu wenden.

