Zu einem Brand kam es am Dienstag in Ingoldingen

Gegen 18.15 Uhr hat eine Bewohnerin in einem Wohnhaus im Ingoldinger Weg wohl einen Topf auf dem Herd vergessen. Daraufhin entstand ein Brand in der Küche. Dieser breitete sich noch auf das Esszimmer aus. Die Bewohnerin konnte sich vor den Flammen ins Freie retten. Sie wurde nicht verletzt. Die Feuerwehr kam und löschte das Feuer. Das Gebäude ist derzeit durch den Brand nicht mehr bewohnbar. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden an dem Haus im sechsstelligen Bereich. Der Polizeiposten Bad Schussenried hat die Ermittlungen aufgenommen.

