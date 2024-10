POL-S: 43-Jährigen mutmaßlich bestohlen und geschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag (29.09.2024) in der Siemensstraße ist ein Sachschaden von rund 41.000 Euro entstanden. Ein 18 Jahre alter BMW Fahrer fuhr gegen 01.15 Uhr in der Siemensstraße Richtung Wernerstraße. An der Einmündung der Mauserstraße missachtete er mutmaßlich die Vorfahrt eines 68-Jährigen, der mit seinem Nissan von der Mauserstraße in die Siemensstraße einbiegen ...

mehr