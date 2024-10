Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Montag und Freitag (30.09.2024 bis 04.10.2024) in Häuser und Wohnungen in Vaihingen und Weilimdorf eingebrochen. An der Engelbergstraße hebelten die Täter zwischen Montag, 07.00 Uhr und Freitag 15.40 Uhr ein Fenster auf und durchwühlten sämtliche Zimmer. Ob sie etwas gestohlen haben, ist noch nicht bekannt und Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Bei einem weiteren Einbruch an der Engelbergstraße gelangte ein Einbrecher am Mittwoch (02.10.2024), gegen 20.00 Uhr über ein aufgehebeltes Fenster in eine Wohnung. Nachdem der Täter in der Wohnung auf den Bewohner traf, flüchtete er. Der Unbekannte ist zirka 30 bis 35 Jahre alt und etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, trug eine braunkarierte Jacke und hatte kurze Haare. An der Paradiesstraße scheiterten Unbekannte am Mittwoch (02.10.2024) beim Versuch, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Als die Täter gegen 11.15 Uhr die Bewohner des Hauses bemerkten, flüchteten sie in Richtung S-Bahn Haltestelle. In der Katzenbachstraße brach ein Unbekannter am Donnerstag (04.10.2024) in ein Einfamilienhaus ein. Der Täter hebelten gegen 00.40 Uhr das Fenster des Hauses auf und stieg hinein. Im Haus durchwühlte er Schränke und Schubladen. Durch das Licht der Taschenlampe wurde der Bewohner geweckt und störte den Einbrecher, der darafuhin mit dem Geldbeutel des 88 Jahre alten Mannes in unbekannte Richtung flüchtete. Der Täter ist zirka 180 Zentimeter groß, hat eine schlanke Statur und trug eine dunkle Jacke sowie eine helle Jeans. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell