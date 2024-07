POL-PPRP: Rollerfahrer nach Unfall verletzt - Verursacher flüchtet

Ludwigshafen (ots) - Eine 71-Jährige wollte am Donnerstagmorgen (25.07.2024) auf einem Supermarktparkplatz in der Oderstraße einen Einkaufswagen holen, als sich in diesem Moment ein 64-Jähriger näherte, den Ellenbogen in die Rippen der 71-Jährigen stieß, eine Münze in den Einkaufswagen steckte und diesen an sich zog. Ein unbeteiligter Mann bekam den Vorfall mit und hielt den 64-Jährigen am Arm fest. Hierbei ...

mehr