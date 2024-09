Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Zwei neue Führungskräfte für die Tönisvorster Wehr

Tönisvorst

Die Aus- und Fortbildung ist bei der Feuerwehr ein wesentliches Thema der Einsatzkräfte. Neben der Fortbildung am Standort der Löschzüge, findet auch überörtlich regelmäßig die Fortbildung zur Führungskraft statt. Führungskräfte bei der Feuerwehr werden zentral an den Feuerwehrschulen des Landes NRW in Münster und in Düren ausgebildet.

Dieser Herausforderung hat sich nun Niclas Roesges mit Erfolg gestellt. In einem zweiwöchigen Ausbildungslehrgang am Institut der Feuerwehr NRW in Düren wurde er zum Gruppenführer ausgebildet. Mit der Teilnahme an diesem Lehrgang wurde er dazu befähigt, eine Gruppe im Feuerwehreinsatz führen zu können. Das beinhaltet im Wesentlichen das Erkennen der primären Aufgabe, Abwägen der möglichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Anweisen der Aufgaben für die Einsatzkräfte. Niclas Roesges, der auch Mitglied des Musikzuges Tönisvorst ist, wurde am Dienstabend des vergangenen Montag, den 16.08.2024, zum Brandmeister befördert.

Einer weiteren erfolgreichen Teilnahme eines Lehrgangs am Institut der Feuerwehr NRW in Münster konnte sich Daniel Schindler stellen und durch den Leiter der Feuerwehr Tönisvorst, Jens Griese, zum Brandoberinspektor befördert werden. Bei der vorangegangenen einwöchigen Ausbildung wird den Teilnehmern aus ganz Nordrhein-Westfalen die Grundlage dazu vermittelt, Züge oder Verbände der Feuerwehr als Abschnitts- oder Einsatzleiter zu führen. Wesentliche Bestandteile sind dabei die Themenbereiche Führung und Taktik im Feuerwehreinsatz.

Somit wünschte Jens Griese sowohl Niclas Roesges, als auch Daniel Schindler, der darüber hinaus Löschzugführer im Tönisvorster Stadtteil St. Tönis ist, viel Erfolg und immer ein glückliches Händchen bei den zu treffenden Entscheidungen sowie bei der Führung der ihm anvertrauten Einsatzkräfte.

