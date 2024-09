FW Tönisvorst: Berufsfeuerwehrtag der Jugendfeuerwehr Tönisvorst

Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

Vom 07.09.2024 auf den 08.09.2024 hat die Jugendfeuerwehr Tönisvorst einen 24h Dienst durchgeführt, bei dem der Wachalltag eines Feuerwehrmannes/-frau simuliert wurde. Alles begann um 08:00 Uhr mit dem Dienstantritt auf dem Hof, welcher durch die Ausbilder vorgenommen wurde. Anschließend wurden die Fahrzeuge übernommen und auf ihre Einsatzbereitschaft kontrolliert. Damit die jungen Nachwuchseinsatzkräfte für die eventuellen Übungseinsätze gestärkt sind, folgte ein gemeinsames Frühstück.

Noch während sie ihren Schlafsaal vorbereiteten, ging schon der Gong zum ersten Übungseinsatz. Im Laufe des Vormittags wurden für die drei Gruppen verschiedene Einsätze der technischen Hilfeleistung und des Brandeinsatzes simuliert. Hierzu zählten eine auslaufende Flüssigkeit sowie eine verletzte Person auf einem Dach und eine Person in Notlage. Bei den Brandeinsätzen war es die unklare Rauchentwicklung und eine Erkundung zum Flächenbrand. Nachdem die ersten sechs Einsätze abgearbeitet wurden, galt es sich in der Mittagspause zu stärken und Kräfte zu sammeln. Die nächsten Übungseinsätze ließen auch nicht lang auf sich warten und alle Gruppen wurden zu einem Industriebrand alarmiert. Nachdem der Einsatz abgearbeitet war, ging es zurück in den Wachalltag und Dienstsport stand bei den sommerlichen Temperaturen auf dem Zeitplan. Noch bevor das gemeinsame Abendessen stattfinden konnte, wurden die Nachwuchseinsatzkräfte zu einer Tierrettung alarmiert. Im Anschluss fand das gemeinsame Abendessen statt und es blieb auch noch genug Zeit, die Kameradschaft am Tischkicker zu pflegen. Bevor die Jugendlichen ihre verdiente Nachtruhe antreten konnten, mussten noch ein Laubenbrand und zwei Brandmeldeanlagen an den Schulen abgearbeitet werden.

Am nächsten Morgen galt es die Feuerwache an der Mühlenstraße nach dem geleisteten 24h Dienst in einem sauberen und ordnungsgemäßen Zustand zu bringen. Abgerundet und abgeschlossen wurde der Dienst mit einem gemeinsamen Frühstück.

Auch auf diesem Weg möchten wir uns bei allen Ausbildern und Unterstützern bedanken, die diesen eindrucksvollen Tag für unsere Jugendfeuerweher möglich gemacht haben!

