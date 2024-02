Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Person mit Haftbefehlen gesucht

Traben-Trarbach (ots)

Am Donnerstag, den 01.02.24, 10.58 Uhr, wurde in der Poststraße in Traben-Trarbach ein 37-jähriger Mann kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass gegen ihn mehrere Haftbefehle vorlagen. Er wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

