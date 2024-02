POL-PDWIL: Diebstahl an Fahrzeug

Gerolstein (ots) - Am 29.01.2024 zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den Parkplatz des ALDI-Marktes in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein. Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke VW. Vor Ort wurde grüne Lackanhaftung festgestellt, so dass es wahrscheinlich sein dürfte, dass der verursachende Fahrzeugführer in einem ...

mehr