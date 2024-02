POL-PDWIL: Narrenzeit

Kelberg (ots) - Im Zeitraum 30.01.2024 bis 31.01.2024 begaben sich bisher unbekannte Täter zu zwei auf dem Betriebshof einer Werkstatt in der Straße "Auf der Heeg" in Kelberg stehenden Sportwagen und entwendeten jeweils die angebrachten Heckspoiler. Hier entstand ein Gesamtschaden im mitteleren vierstelligen Bereich. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: ...

