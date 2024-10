Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche, Unfälle, Unfallfluchten, Sachbeschädigung, Sonstiges

Aalen (ots)

Mögglingen: Feuer auf Gehweg

Am Donnerstag gegen 17.15 Uhr wurde ein 58-jähiger Mann dabei beobachtet, wie er im Kellerweg Benzin aus einem Kanister auf den Gehweg schüttete und dieses danach entzündete. Durch das Feuer, welches von selbst erlosch, entstand geringer Sachschaden. Der Vorfall wurde durch eine vorbeifahrende Frau, die anhielt und ausstieg, beobachtet. Diese Zeugin sowie Personen, die den Vorfall oder auch weitere Vorfälle, die von dem 58-Jährigen verübt worden sein sollen, beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173 8776 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Fußgängerin übersehen

Eine 44-jährige Fußgängerin überquerte am Donnerstag gegen 8:45 Uhr die Oderstraße. Zeitgleich setzte eine 58-Jährige mit ihrem Hyundai zurück. Dabei übersah die Pkw-Lenkerin die Fußgängerin und erfasste diese. Die 44-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Durlangen: Einbruch

Unbekannte gelangten zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen über eine Nebeneingangstür in einen Kindergarten in der Schulstraße. Die Einbrecher brachen mehrere Räume auf und durchsuchten sie. Ob sie tatsächlich Beute machten, ist noch nicht gänzlich geklärt. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel.: 07176 6562 beim Polizeiposten Spraitbach zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag zwischen 7:15 und 10:15 Uhr einen Fiat, der auf dem Schießtalplatz abgestellt war. Der Verursacher, der sich unerlaubt vom Unfallort entfernte, hinterließ blaue Lackspuren. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0 entgegen.

Lauchheim: Pkw zerkratzt

Ein Pkw der Marke Kia wurde in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagnachmittag ringsum zerkratzt. Das Fahrzeug war in einer Tiefgarage in der Schelmengasse abgestellt. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Westhausen unter der Nummer 07363 91904-0 entgegen.

Aalen: Metallzaun beschädigt

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen vermutlich beim Rangieren einen Metallzaun in der Sandbergstraße. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 2000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Nummer 07361 524-0 entgegen.

Hüttlingen: Geldbörse entwendet - Zeugenaufruf!

Als eine 78-jährige Frau am Freitag gegen 10:00 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Kocherstraße ausparken wollte, wurde ihre Beifahrertür von einem unbekannten Mann aufgerissen. Er hatte ein Klemmbrett in der Hand und bat die Frau aufdringlich nach einer Unterschrift für behinderte Kinder. Später bemerkte die Frau, dass ihre Geldbörse, die auf dem Beifahrersitz lag, fehlte. Aus der Geldbörse wurden ca. 120-130 Euro entwendet. Der Polizeiposten Wasseralfingen bittet Zeugen, die Hinweise auf den Mann mit Klemmbrett geben können, sowie eventuell weitere Geschädigte sich unter der Telefonnummer 07361 9796-0 zu melden.

Aalen/Unterkochen: Einbruch in Bürocontainer

Unbekannte Diebe gelangten am Freitag gegen 00:25 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters in einen Bürocontainer in der Wöhrstraße. Sie durchsuchten ein Büro im und entwendeten Schlüssel, Bekleidungsstücke, Bargeld sowie Werbegeschenke. Das Diebesgut hat einen Wert von ca. 3.600 Euro. Am Einstiegsfenster entstand ein Schaden von ca. 100 Euro. Hinweise auf die Einbrecher bzw. verdächtiger Fahrzeuge oder Wahrnehmungen im dortigen Bereich nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter Telefon 07364 95599-0 entgegen.

Wört: Fußgänger verletzt

Eine 42-Jährige parkte am Freitag gegen 10.10 Uhr mit ihrem Audi auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Straße Weiherwehr aus. Dabei übersah sie einen vorbeilaufenden 84 Jahre alten Mann und erfasste ihn. Der Senior wurde bei dem Unfall schwer verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Nennenswerter Sachschaden entstand nicht.

Ellwangen: Fahrzeug ausgewichen

Am Freitag gegen 11:30 Uhr befuhr ein 66-jähriger Mann mit seinem PKW die L1060 von Rosenberg kommend in Fahrtrichtung Ellwangen. Kurz nach der Einmündung Hohenberg fuhr plötzlich ein Mercedes vom Fahrbahnrand an, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Der 66-jährige Ellwanger musste mit seinem Auto eine Vollbremsung machen und auf die Gegenfahrbahn ausweichen, um einen Unfall zu vermeiden. Das anschließende Gespräch zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern gipfelte in einen Streit. Dabei setzte sich der Mercedesfahrer plötzlich in sein Fahrzeug und fuhr langsam auf den 66-Jährigen zu. Dieser musste zur Seite ausweichen und verletzte sich dabei leicht. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300.

