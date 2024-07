POL-BOR: Gronau-Epe - Starkstromkabel entwendet

Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Dufkampstraße; Tatzeit: zwischen 23.07.2024, 19.00 Uhr, und 24.07.2024, 12.00 Uhr; In eine Jugendeinrichtung eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Stadtlohn. Um in das Gebäude an der Dufkampstraße zu gelangen, hebelten die Täter eine Tür auf. Die Einbrecher durchsuchten das Innere. Dabei brachen sie einen Automaten auf, zerschlugen ein Sparschwein und machten ...

mehr