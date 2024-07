Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Abgestellten Wagen angefahren

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Lohner Straße;

Unfallzeit: 24.07.2024, zwischen 13.00 Uhr und 16.45 Uhr;

Gegen ein geparktes Auto geprallt ist ein Unbekannter am Mittwochnachmittag in Stadtlohn. Dabei beschädigte er den schwarzen Ford, der an der Lohner Straße gestanden hatte. Der Verursacher kam seinen gesetzlichen Pflichten nicht nach und entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell