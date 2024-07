Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede/Isselburg/Bocholt - Firmenwagen aufgebrochen

Rhede/Isselburg/Bocholt (ots)

Tatorte: Rhede, Hardstraße / Isselburg, Dekkers Waide / Bocholt-Lowick, Heinrich-Hertz-Straße;

Tatzeiten: Rhede: zwischen 23.07.2024, 17.00 Uhr, und 24.07.2024, 05.50 Uhr; Isselburg: 24.07.2024, 20.15 Uhr; Bocholt-Lowick: zwischen 24.07.2024, 17.00 Uhr, und 25.07.2024, 05.50 Uhr;

Auf Werkzeug abgesehen hatten es Unbekannte in den vergangenen Tagen gleich in mehreren Fällen im Kreis Borken. Jedes Mal brachen die Täter Firmenwagen auf. In der Nacht zum Mittwoch brachen sie in Rhede einen Transporter auf, der an der Hardtstraße gestanden hatte. Aus dem Fahrzeug holten die Unbekannten mehrere Werkzeugkoffer. Diese fanden sich am Donnerstagmorgen etwa 500 Meter entfernt in einem Gebüsch wieder: Die Täter müssen sie dort zurückgelassen haben.

Am Donnerstagabend spielte sich ein ähnlich gelagertes Geschehen in Isselburg ab. Die Einbrecher drangen dort in das Gelände einer Firma an der Straße Dekkers Waide ein. Gewaltsam öffneten sie mehrere Fahrzeuge, die dort standen. Sie ließen daraus zahlreiche Werkzeug mitgehen. Als ein Zeuge die Diebe störte, flüchteten die Unbekannten. Zu zwei Personen liegt folgende Beschreibung vor: Ein Tatverdächtiger hatte eine schlanke Statur, war circa 1,80 Meter groß, trug eine Kappe sowie eine helle Sweatshirtjacke und schwarze Jogginghose; der zweite Tatverdächtig war stämmig, hatte einen braunen Vollbart, trug eine braune Kappe und war bekleidet mit einem grauen T-Shirt und einer dunklen Jogginghose.

Ein dritter Fall spielte sich ebenfalls in der Nacht zum Donnerstag in Bocholt-Lowick ab: Auch dort hatten die Täter das Grundstück einer Firma aufgesucht und dort mehrere parkende Firmenwagen aufgebrochen. Daraus stahlen sie ebenfalls Werkzeug. Der Tatort liegt an der Heinrich-Hertz-Straße.

Ein Zusammenhang zwischen den beschriebenen Taten ist nicht auszuschließen. Die Polizei bittet in allen drei Fällen um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell