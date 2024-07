Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbrecher hebeln Tür auf

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Dufkampstraße;

Tatzeit: zwischen 23.07.2024, 19.00 Uhr, und 24.07.2024, 12.00 Uhr;

In eine Jugendeinrichtung eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Stadtlohn. Um in das Gebäude an der Dufkampstraße zu gelangen, hebelten die Täter eine Tür auf. Die Einbrecher durchsuchten das Innere. Dabei brachen sie einen Automaten auf, zerschlugen ein Sparschwein und machten sich zudem an einem Tresor zu schaffen. Die Unbekannten erbeuteten Bargeld. Wer Hinweise zur Aufklärung dieser Tat machen kann, sollte sich unter Tel. (02561) 9260 mit dem Kriminalkommissariat in Ahaus in Verbindung setzen. (to)

