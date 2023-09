Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine 28 Jahre alte Opel-Lenkerin befuhr am Donnerstag (31.08.2023) gegen 07.35 Uhr die Tübinger Straße in Herrenberg in Richtung Hasenplatz. An der Einmündung zur B296 bog sie nach links in Richtung Tübingen ab. Eine 30 Jahre alte Mini-Fahrerin war auf der Straße "Hasenplatz" unterwegs und bog ihrerseits nach links auf die B296 in Richtung Reinhold-Schick-Platz ab. Aus noch ungeklärter Ursache kam es während des Abbiegevorgangs der beiden Frauen zur Kollision der beiden Pkws. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.

