Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Zeugen nach Unfall mit schwer verletztem Radfahrer gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (31.08.2023) gegen 08.00 Uhr in Großbottwar ereignete. Ein 68 Jahre alter Radfahrer war in Großbottwar in Richtung Oberstenfeld unterwegs, als er an einer noch nicht genauer bekannten Engstelle einem entgegenkommenden Lkw ausweichen musste. Mutmaßlich geriet der 68-Jährige hierbei zu weit nach rechts und stürzte. Bei dem Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu und begab sich später zu seinem Hausarzt. Dieser verständigte den Rettungsdienst, der den Radfahrer in ein Krankenhaus brachte. Der Lkw-Lenker bemerkte den Sturz des 68-Jährigen mutmaßlich nicht und setzte seine Fahrt fort. Der Unfall könnte sich nahe eines Lebensmitteldiscounters in der Kreuzstraße ereignet haben. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegen genommen.

