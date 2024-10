Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwaikheim: Verletzte nach Unfall auf der B14

Am Freitagmittag gegen 13:35 Uhr fuhr ein 67-jähriger BMW-Fahrer auf der B14 in Fahrtrichtung Waiblingen. Nach eigenen Angaben schlief er kurz ein und fuhr einem vor ihm fahrendem Fiat hinten links auf. Anschließend fuhr er an dem Fiat vorbei und streifte die komplette linke Seite eines weiteren BMW. Der 26-jährige BMW-Fahrer, sowie seine drei Insassen wurde durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 55.000 Euro.

Nellmersbach: Unfallflucht mit Zeugenaufruf

Am Freitagabend gegen 19:05 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Pkw die B 14 von Winnenden kommend in Fahrtrichtung Backnang. Auf Höhe Nellmersbach wechselte dieser plötzlich und unerwartet von der linken Fahrspur auf den Verzögerungsstreifen um die B 14 zu verlassen. Ein 61-jähriger BMW Fahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt rechts neben dem Unbekannten und wechselte auf die linke Fahrspur um den Sicherheitsabstand zum Unbekannten einzuhalten. Hierbei übersah er einen von hinten kommenden 60-jährigen Subaru Fahrer und es kam zur Kollision. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Es wurde niemand verletzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Winnenden unter der 07195/6940 zu melden.

