POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots) - Sulzbach an der Murr: Öffentliche Toilette beschädigt Unbekannte Vandalen beschädigten am Donnerstag in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 15:30 Uhr die holzverkleidete Tür der öffentlichen Toilette beim Rathaus in der Bahnhofstraße. Der festgestellte Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Der Polizeiposten Sulzbach bittet um Zeugenhinweise unter ...

