Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Körperverletzungen, Bedrohung, Diebstahl, Einbruch, Unfälle und Unfallfluchten, Exhibitionist, Sonstiges

Aalen (ots)

Waiblingen: Durch Faustschläge verletzt

Ein 41-Jähriger wurde am Samstagabend im Bürgermühlenweg von einem Unbekannten mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Hierdurch erlitt er gegen 20 Uhr mitunter eine Platzwunde. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07151/950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Remshalden: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung der Kurzen Straße zur Schönbühlstraße missachtete am Samstag gegen 16.40 Uhr eine 33 Jahre alte Citroen-Fahrerin die Vorfahrt eines 32-jährien Nissan-Fahrers. Es entstand Schachaden von rund 4500 Euro.

Winnenden: Einbrüche

Zwischen Samstag, 17.15 Uhr und Sonntag, 3.20 Uhr stiegen Einbrecher gewaltsam über ein Kellerfenster in ein Wohnhaus ein, dass sich am Waiblinger Berg befindet. Die Eindringlinge durchsuchten diverse Räume und entwendete mitunter Bargeld. Nur unweit entfernt, brachen womöglich dieselben Einbrecher in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einen Betrieb in der Linsenhalde ein. Die Tatzeit liegt in etwa zwischen 21.30 Uhr und 1.30 Uhr. Im Innern brachen sie einige Türen sowie einen vorgefundenen Tresor auf. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden, der sich vermutlich im oberen fünfstelligen Bereich bewegt.

Hinweise auf den Einbrecher bzw. verdächtiger Wahrnehmungen im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegen.

Leutenbach: Diebstahl von Weidezaungerät

Zwischen Donnerstagabend und Sonntagnachmittag wurde ein Weidezaun im Wert von rund 600 Euro entwendet. Das Gerät war an einer Schafweide im Gewann Rotenbühl bei Nellmersbach aufgestellt. Hinweise auf den Dieb bzw. Verbleib des Gerätes nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegen.

Alfdorf: Vorfahrt missachtet

Ein 85-Jähriger fuhr am Sonntag gegen 12.40 Uhr mit seinem Audi von einem Verbindungsweg kommend in die L1153 ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 38-jährigen Mitsubishi-Fahrerin, die in Richtung Kapf unterwegs war. Es folgte ein Zusammenstoß, durch welchen die Frau leicht verletzt wurde. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 8000 Euro beziffert.

Schorndorf: Vor Kontrolle geflüchtet und verunfallt

Am frühen Montagmorgen gegen 01:20 Uhr sollte in Haubersbronn ein VW durch eine Polizeistreife einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer des VW ignorierte die polizeilichen Anhaltezeichen und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Er fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Schorndorf und versuchte mehrfach die Polizeistreifen durch Umfahren baulicher Hindernisse abzuhängen. Nach mehreren gefährlichen Fahrmanövern versuchte er eine Baustelle im Holzbergweg zu umfahren und blieb hierbei an einer Mauer hängen. Der 21-jährige Mann versuchte anschließend zu Fuß zu flüchten, konnte aber wenig später durch die Beamten festgenommen werden. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4500 Euro.

Schorndorf: Exhibitionist

Ein 49-Jähriger, der im Rollstuhl saß, ließ am Samstagvormittag gegen 11.40 Uhr im Bahnhofsgebäude seine Hose herunter und berührte sein Geschlechtsteil. Mindestens eine Frau musste den Anblick ertragen. Der Mann erhielt seitens der Polizei einen Platzverweis, zudem wird nun strafrechtlich ermittelt. Etwaig weitere Geschädigte bzw. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07181/2040 zu melden.

Backnang: Verkehrsunfall B14

Am Freitagabend befuhr gegen 19:05 Uhr ein unbekannter Fahrzeuglenker die linke Fahrspur der Bundesstraße B14 in Fahrtrichtung Backnang. Auf Höhe der Anschlussstelle Nellmersbach wechselte der unbekannte Autofahrer nach einmaligem Blinken vom linken Fahrstreifen auf die Verzögerungsspur, in der Absicht die B14 zu verlassen. Dabei übersah dieser den auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden BMW eines 61-jährigen Mannes. Der BMW-Fahrer wich seinerseits unvermittelt auf den linken Fahrstreifen aus und kollidierte in diesem Zuge mit einem dort fahrenden Subaru. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Ermittlungen führt das Polizeirevier Backnang und bittet um Zeugenhinweise zum unbekannten Autofahrer unter Rufnummer 07191 9090.

Backnang: Unfallflucht

Etwa 2.000 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Freitag zwischen 13:30 Uhr und 17:00 Uhr in der der Straße Fuchsrain. Dort streifte der unbekannte Unfallverursacher einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten VW Jetta und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Backnang unter Telefon 07191 9090 zu wenden.

Oppenweiler: Körperverletzung

Am Samstag gegen 06:00 Uhr befand sich eine 46-jährige Frau auf einem Spaziergang, als ihr plötzlich in der Hauptstraße eine 42-jährige Bekannte entgegenkam. Zwischen den beiden Frauen entstand aus unbekannter Ursache ein lautstarker Streit, in deren Verlauf die 46-Jährige durch die 42-Jährige mehrfach zu Boden gerissen wurde. Erst ein zufällig vorbeikommender Angehöriger konnte den Streit schlichten. Die 46-jährige Frau aus Oppenweiler wurde leicht an Händen und Knien verletzt.

Weissach im Tal: Körperverletzung

Am Samstagabend gegen 22:25 Uhr gerieten in einer Gruppe Jugendlicher ein 16-Jähriger und ein 17-Jähriger im Bereich Mühlweg in einen Streit, in deren Verlauf der 17-Jährige dem 16-Jährigen mit einem Bierkasten auf den Kopf schlug. Das Polizeirevier Backnang führt die weiteren Ermittlungen.

Backnang: Unfallflucht

In der Zeit von Samstag, 21:15 Uhr bis Sonntag 09:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Peugeot, der in der Scheffelstraße geparkt war. Der Unfallverursacher streifte offenbar beim Ein- oder Ausparkens den Peugeot an der hinteren linken Seite und entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dieser beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 9090.

Murrhadt: Körperverletzung am Busbahnhof

Eine 34-jährige politische Mandatsträgerin wurde am Sonntag, gegen 13:40 Uhr am Busbahnhof von einer Gruppe von etwa 10 -15 Personen umringt und körperlich angegriffen. Die 34-Jährige erlitt Prellungen an Kopf und Händen. Nach dem Angriff konnte die Personengruppe unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter 07151 9500.

Backnang: Einbruch

Unbekannte Diebe verschafften sich am Montag gegen 01:45 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Ladengeschäft in der Uhlandstraße. Aus dem dortigen Verkaufsraum wurde Bargeld in Höhe von etwa 30 Euro entwendet. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 9090.

Backnang: Sachbeschädigung durch Brandlegung

Unbekannte Vandalen entzündeten am Samstag gegen 14:50 Uhr einen Holztisch auf dem Spielplatz in der Wiener Straße. Der Tisch konnte durch einen Passanten gelöscht werden. Zeugenhinweise zu den unbekannten Tätern erbittet das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090.

Fellbach: Unfallflucht

In der Zeit von Samstag 19:00 Uhr bis Sonntag 10:30 Uhr wurde in der Untertürkheimer Straße ein dort geparkter Mercedes LKW beschädigt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte offenbar beim Einparken einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro an dem LKW und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter 0711 57720.

Fellbach: Fahrraddiebstahl

Unbekannte Diebe entwendeten in der Zeit von Samstag 16:30 Uhr bis Sonntag 00:30 Uhr ein weiß/silbernes Fahrrad der Marke "Cube" im Wert von etwa 500 Euro. Das Rad war am Bahnhof in der Eisenbahnstraße abgestellt und mittels Kettenschloss gesichert. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711 57720.

Fellbach: Bedrohung mit Messer

Am Sonntag wurde gegen 08:00 Uhr der Polizei gemeldet, dass sich ein Mann mit einem Messer im Bereich der Moschee in der Salierstraße befinden würde. Die sofort alarmierte Streife konnte an der Moschee jedoch niemanden mehr antreffen. Währenddessen wurde durch mehrere Anwohner ein sich auffällig verhaltender Mann im Industriegebiet gemeldet. Der Mann würde rumschreien, an Türen klingeln und ein Messer in der Hand halten. Weiter wurde bekannt, dass dieser Mann offenbar wahllos Passanten bedrohen würde. Im Bereich einer Firmeneinfahrt konnte schließlich ein 18-jähriger junger Mann aus Fellbach angetroffen werden, der ein Küchenmesser in der Hand hielt. Auf Ansprache reagierte der junge Mann nicht kooperativ, flüchtete in ein offenstehendes Polizeifahrzeug und versuchte sich darin einzuschließen. Durch Polizeibeamte konnte der junge Mann unter Einsatz von Pfefferspray aus dem Streifenwagen geholt und anschließend unter Widerstand festgenommen werden. Der 18-Jährige, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde in eine psychiatrische Einrichtung überstellt. Mehrere Polizisten wurden durch den Pfeffersprayeinsatz leicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Fellach: Körperverletzung

Am Sonntag kam es gegen 02:50 Uhr in der Stuttgarter Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei unbekannten Männern und einem 68-Jährigen. Vor einer Gastwirtschaft gerieten die drei Männer zunächst in einen Streit, der sodann darin gipfelte, dass der 68-jährige Mann von einem der unbekannten Männer zunächst heftig nach hinten gestoßen und dann von dem zweiten Mann mit einem Schlag ins Gesicht verletzt wurde. Beide unbekannte Täter entfernten sich sodann von der Örtlichkeit. Hinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter 0711 57720 entgegen.

Kernen im Remstal: Belästigung

Am Sonntag gegen 00:00 Uhr wurde im Rahmen der "Römer Kirbe" der Polizei mitgeteilt, dass ein 28-jähriger Mann Frauen belästigen würde. Dem Mann aus Kernen wurde daraufhin ein Platzverweis erteilt. Da er sich auch nach mehrmaliger Aufforderung weigerte die Örtlichkeit zu verlassen und auch nicht bereit war seine Personalien der Polizei anzugeben, wurde der Mann zur Identitätsfeststellung festgenommen. Der Festnahme widersetze sich der deutlich alkoholisierte 28-Jährige und beleidigte die eingesetzten Polizisten. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiposten Kernen.

Schorndorf: Unfallfluchten

Am Freitag, gegen 15:10 Uhr befuhr ein unbekannter LKW-Fahrer die Schillerstraße in Fahrtrichtung Göppinger Straße. Dabei streifte der LKW beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Audi. Es entstand Sachschaden. Der LKW-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Samstag in der Zeit von 08.30 Uhr bis 18:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Schornbacher Weg einen dort geparkten Mercedes und verließ sodann unerlaubt die Unfallstelle. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schorndorf unter 07181 2040.

Plüderhausen: Rauchentwicklung

Am Montagmorgen kam es gegen 03:50 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung in einem Haus in der Tulpenstraße. Durch die Feuerwehr konnte als Ursache ein Defekt an der Ölheizung festgestellt werden. Zu einem Brand kam es nicht. Bewohner wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell