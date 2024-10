Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbruch - Unfallflucht - Arbeitsunfall - Körperverletzung - Brand - Schussabgabe - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Etwa 15.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall auf der L1080 am späten Freitagabend gegen 22:30 Uhr. Ein 28-jähriger Fahrer eines VW war auf der Himmlinger Steige von Aalen in Richtung Waldhausen unterwegs, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Böschung prallte. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Eine Streife konnte den Unfallverursacher jedoch ausfindig machen. Nachträglich stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Der Fahrer gab an, einem anderen Fahrzeug ausgewichen zu sein, was den Unfall verursacht habe. Das Polizeirevier Aalen bittet daher unter der Telefonnummer 07361 5240 um Zeugenhinweise zu diesem Vorfall.

Aalen: Pkw mit spitzem Gegenstand beschädigt

Ein geparkter Pkw des Herstellers Seat wurde zwischen Donnerstag, 18:30 Uhr und Samstag, 12:00 Uhr, in der Humboldtstraße mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Hinweise zu dem Verursacher liegen der Polizei derzeit nicht vor, weshalb das Polizeirevier Aalen um Hinweise zu diesem Vorfall unter der Rufnummer 07361 5240 bittet.

Lauchheim: Brand in Arztpraxis

In einer Arztpraxis in der Gerlachstraße wurde am Samstagmittag gegen 14 Uhr ein Brand gemeldet. Dabei soll eine Frau beim Versuch, das Feuer zu löschen, gestürzt sein. Die Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften an, doch das Feuer war bereits von einer 61-jährigen Frau gelöscht worden. Als Ursache für den Brand stellte sich ein geschmolzener Putzeimer heraus. Die Frau war tatsächlich nach dem Löschen gestürzt, nachdem sie auf dem Löschwasser ausgerutscht war, blieb jedoch unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Aalen: Fahrzeug beschädigt - Verursacher Unbekannt

In der Steinertgasse stellte ein Fahrer eines VW am Samstag um kurz vor 12 Uhr fest, dass das Fahrzeug hinten rechts an der Stoßstange beschädigt wurde. Das Fahrzeug war seit 11:30 Uhr auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses geparkt worden und durch einen Unbekannten in einer Höhe von rund 1.500 Euro beschädigt worden. Daraufhin bittet das Polizeirevier Aalen Hinweise zum Verursacher unter der Rufnummer 07361 5240 zu melden.

Aalen: Mann stürzt mit Mountainbike

In der Johann-Gottfried-Pahl-Straße fuhr am Sonntagabend gegen 20:40 Uhr ein 29-jähriger mit seinem Mountainbike eine Treppe am Bahnhofsvorplatz herunter und stürzte alleinbeteiligt. Durch die eintreffenden Beamten konnte festgestellt werden, dass der Fahrer alkoholisiert war und sich durch den Sturz leicht verletzt hatte. Der Mann trug keinen Helm.

Heubach: Schussabgabe durch die Polizei

Am Freitagabend gegen 22:25 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen von einer Anruferin über Notruf mitgeteilt, dass sie und ihre Freundinnen in Schwäbisch Gmünd von einem BMW, der von einer männlichen Person gelenkt wird, verfolgt werden. Eine Streife des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd konnte kurz darauf den besagten BMW auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Gmünder Straße, an der Ausfahrt zur Adlerstraße, feststellen. Nachdem ein Beamter aus dem Streifenfahrzeug aussteigen wollte, fuhr der BMW-Lenker gegen die Beifahrertür, so dass ein Aussteigen nicht möglich war. Nachdem der BMW-Lenker sein Fahrzeug kurz darauf ein Stück zurücksetzte, nutzte der Beamte die Möglichkeit und stieg aus seinem Fahrzeug aus. Daraufhin beschleunigte der BMW-Fahrer, fuhr auf den Beamten zu und lud diesen auf die Motorhaube auf. Nach wenigen Metern stürzte der Beamte von der Motorhaube auf die Straße und der Fahrer des BMW flüchtete in zunächst unbekannte Richtung. Kurze Zeit später konnte das Fahrzeug in der Straße Am Flugplatz erneut angetroffen werden. Die Beamten stellten ihren Mercedes direkt hinter dem BMW ab, stiegen aus und sprachen den Fahrer im Fahrzeug an. Dieser legte daraufhin den Rückwärtsgang ein und fuhr rückwärts gegen den geparkten Streifenwagen. Anschließend wendete er sein Fahrzeug und fuhr auf die beiden Polizisten zu. Nur durch einen Sprung zur Seite konnten diese verhindern, von dem Fahrzeug erfasst zu werden. Beide Beamten setzten daraufhin ihre Schusswaffen ein und gaben jeweils einen Schuss auf die Räder des Fahrzeugs ab, was diesen jedoch nicht daran hinderte wiederum zu flüchten.

Kurz darauf konnte das Fahrzeug auf dem Hof einer Firma festgestellt werden. Der 23-jährige Fahrer konnte unweit von seinem Fahrzeug angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nachdem bei einer durchgeführten Atemalkoholkontrolle ein Wert von 1,7 Promille festgestellt werden konnte, wurde eine Blutprobe angeordnet. Weiterhin wurde bei der Kontrolle festgestellt werden, dass der 23-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

An dem Mercedes Streifenfahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Wohnungseinbruch

Unbekannte Diebe verschafften sich in der Zeit von Freitagmorgen bis Sonntagabend, auf bislang unbekannte Weise, Zutritt zu einer Wohnung in der Kurt-Schumacher-Straße. Es wurden ein Regal sowie Ordner durchwühlt und ein Laptop im Wert von ca. 400 Euro entwendet. Hinweise auf den Einbrecher bzw. auf verdächtige Fahrzeuge oder Wahrnehmungen im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171 358-0 entgegen.

Heubach: Krad-Fahrer gestürzt

Ein 27-Jähriger fuhr am Sonntag gegen 11:55 Uhr mit seiner Kawasaki auf der Daimlerstraße. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers stürzte er alleinbeteiligt und verletzte sich hierbei leicht.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag zwischen 11:00 und 17:40 Uhr vermutlich beim Aus- oder Einparken einen BMW, der im Parkhaus des City Centers abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 2.500 Euro. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Schwer Verletzter bei Arbeitsunfall

Am Freitag gegen 16:40 Uhr kam es zu einem schweren Arbeitsunfall bei Bauarbeiten in der Eugen-Bolz-Straße. Ein 28-jähriger Arbeiter verbrachte Holzschalungen mit Hilfe eines Krans vom Außengerüst ins Innere der Baustelle. Beim Greifen der Krankette, an welcher die Holzverschalungen befestigt waren, trat er vermutlich auf die Holzbegrenzungslatte am Gerüst. Diese brach ein und der Mann stürzte ca. 10-12 m in die Tiefe. Hierbei wurde er schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht werden.

Ellwangen: Pkw zerkratzt

Ein Hyundai, der zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag auf einem Stellplatz im Kolpingweg abgestellt war, wurde von einem unbekannten Verursacher zerkratzt. Das Polizeirevier Ellwangen bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 07961 930-0.

Ellwangen: Gefährliche Körperverletzung

Ein 21-Jähriger war am Sonntag gegen 4:20 Uhr auf der Haller Straße in Richtung Marktplatz unterwegs, um dort eine Bekannte zu treffen. Auf dem Weg dorthin sei er in der Unterführung zwei Männern begegnet. Einer der beiden soll sofort auf den 21-Jährigen mit der Faust eingeschlagen haben. Der Geschädigte ergriff daraufhin die Flucht in Richtung Markplatz. Anschließend begab er sich mit seiner Bekannten zurück zu seinem Haus. Dort angekommen hätten die beiden Männer bereits gewartet und hätten erneut auf ihn eingeschlagen. Durch das Eingreifen der 19-jährigen Frau sollen die Männer von dem am Boden liegenden jungen Mann abgelassen und geflüchtet sein. Zeugenhinweise auf den Vorfall nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Nummer 07961 930-0 entgegen.

Ellwangen: Fahrraddiebstahl

Im Zeitraum zwischen Mittwochmittag und Donnerstagnachmittag entwendeten unbekannte Diebe ein abgeschlossenes Fahrrad, welches auf dem Fahrradcarport am Bahnhof abgestellt war. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 750 Euro.

Ellwangen: Tätliche Auseinandersetzung in der LEA

In der Landeserstaufnahmestelle in der Georg-Elser-Straße kam es am Samstag gegen 4:30 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung, an welcher offenbar mehrere Personen beteiligt waren. Mehrere Streifenwagenbesatzungen fuhren die Örtlichkeit an, wo zwischenzeitlich ein Beteiligter von Mitarbeitern der Security festgehalten wurde. Die eingetroffenen Beamten wollten dem 30-Jährigen Handschließen anlegen, wogegen er massiven Widerstand leistete. Da der Beschuldigte schon im Vorfeld an mehreren Auseinandersetzungen beteiligt war und hierbei auch mehrere Möbel sowie Fenster beschädigte, wurde er in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell