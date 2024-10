Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl von Rädern, Unfallfluchten, Führerschein beschlagnahmt

Aalen (ots)

Fellbach: Unfallflucht

Am Samstag, zwischen 14:30 Uhr und 17:20 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Ford, der im Bereich Mozartstraße / Schubertstraße geparkt war. Der Unfallverursacher hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

In der Zeit von Freitag 16:00 Uhr bis Samstag 10:00 Uhr touchierte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen PKW Honda und einen Mercedes. Die beiden beschädigten Fahrzeuge waren in der Schorndorfer Straße geparkt. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise zum unbekannten Unfallverursacher erbittet das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720.

Backnang: Diebstahl von Rädern

Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Sonntag, 10:00 Uhr bis Montag, 05:40 Uhr auf das Außengelände eines Autohauses in der Stuttgarter Straße ein und entwendeten von mehreren dort abgestellten Neuwägen die montierten Räder. Der Wert der gestohlenen Räder beträgt etwa 25.000 Euro. Zu dem entstandenen Sachschaden an den jeweiligen Fahrzeugen kann noch keine Aussage getroffen werden. Hinweise zu den unbekannten Dieben nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 9090 entgegen.

Backnang: Unfallflucht mit verletzter Person

Am Montag, gegen 06:15 Uhr befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Blumenstraße. Im Kreisverkehr zur Weissacher Straße bremste der er grundlos bis zum Stillstand ab. Daher konnte der hinter ihm fahrende 49-jährige Opel-Fahrer einen Unfall nicht verhindern und fuhr auf das vor ihm befindliche Fahrzeug auf. Dabei lösten die Airbags aus. Durch die Kollision verletzte sich der Opel-Fahrer leicht am Bein. Der Unfallverursacher entfernte sich sodann unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden von etwa 7.000 Euro. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Waiblingen: Unfallflucht

Sachschaden von rund 1500 Euro hinterließ ein unbekannter Verursacher an einem Citroen, der zwischen Samstagabend und Montagvormitttag An der Burgschule abgestellt war. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/9500 entgegen.

Leutenbach: Vorfahrt missachtet

Ein 20-Jährige fuhr am Montag gegen 7.10 Uhr mit ihrem Honda von der Straße Kurzweil in die K1847 ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 46-jährigen Toyota-Fahrers. Es entstand Sachschaden von rund 5000 Euro. Verletzt wurden die beiden nicht.

Schorndorf: Führerschein nach Unfall beschlagnahmt

Am Montag fuhr gegen 12 Uhr ein 57-jähriger Renault-Fahrer vom Wieslaufweg kommend in die Wiesenstraße ein. Dabei stieß er mit einem VW zusammen, der von einem 36-Jährigen gelenkt wurde. Da beim 57-Jährigen während der Unfallaufnahme Alkoholbeeinflussung festgestellt wurde, musste er die Polizisten mit zur Blutentnahme begleiten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell