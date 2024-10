POL-AA: Winnenden: Schwerer Unfall auf L1120

Aalen (ots) - Aalen: PKW-Fahrerin eingeklemmt Am Montag wollte ein 74-Jähriger mit seinem Hyundai in eine Parklücke in der Stuttgarter Straße rückwärts einparken. Zeitgleich befuhr eine 53-jährige VW-Fahrerin die Stuttgarter Straße aus Richtung ZOB kommend und wollte ebenso in dieselbe Parklücke einparken. Um eine Kollision zu vermeiden und den 74-Jährigen zu warnen, öffnete die 53-Jährige ihre Fahrertür und ...

mehr