Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruchsversuche, Einbruch, Sachbeschädigung, Unfälle, Unfallflucht

Aalen (ots)

Backnang: Einbruchsversuche

Am Montagmorgen wurden der Polizei gegen 07:50 Uhr zwei Einbruchsversuche in Ladengeschäfte gemeldet. Betroffen waren Läden in der Straße Am Obstmarkt und in der Zur Dilleniusstraße. Bei beiden Läden versuchten unbekannte Täter gewaltsam über die Schaufensterscheiben Zugang zu erlangen. Als dies misslang versuchten sie an einem Objekt die Tür aufzuhebeln. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Entwendet wurde nichts. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 9090.

Backnang: Sachbeschädigung

In der Zeit von Sonntag bis Montag gegen 10:30 warfen unbekannte Täter die Scheiben eines leerstehenden Ladengeschäfts in der Schillerstraße ein. Im Innenraum konnten Steine aufgefunden werden. Es entstand Sachschaden. Hinweise zur unbekannten Täterschaft nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 9090 entgegen.

Backnang: Einbruch in Baustellencontainer

In der Zeit von Freitag, 16:00 Uhr bis Montag, 11:00 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen Baustellencontainer in der Genfer Straße ein und entwendeten Funkgeräte mit dazugehörigen Ladestationen. Der Wert des Diebesgutes ist bislang noch nicht bekannt. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090.

Kernen im Remstal: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit von Montag, 16:00 Uhr bis Dienstag 09:30 Uhr einen in der Lortzingstraße geparkten Hyundai. Vermutlich beim Vorbeifahren verursachte er einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise zum Unfallverursacher erbittet das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720.

Winnenden: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Am Dienstagmorgen gegen 06 Uhr befuhr eine 25-jährige Seat-Fahrerin die Waiblinger Straße in Richtung der B14. Dabei wollte sie vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln und übersah einen 65-jährigen Seat-Fahrer, welcher auf dem linken Fahrstreifen in gleiche Richtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen wobei Sachschaden in Höhe von insgesamt 12 000 Euro entstand.

Waiblingen: Person bei Unfallflucht verletzt

Ein 82-jähriger Mann versuchte am Dienstagvormittag gegen 09:30 Uhr mit seinem VW in einer Parklücke am Straßenrand in der Beinsteiner Straße einzuparken. Dabei stieß er wiederholt gegen einen hinter ihm geparkten Fiat. Der 69-jährige Besitzer des Fiat wollte den 82-Jährigen zum Anhalten bewegen und stellte sich zwischen die beiden Fahrzeuge. Dabei wurde er vom Fahrer des VW übersehen und zwischen beiden Pkws eingeklemmt. Er wurde schwer verletzt. Der 82-Jährige stieg anschließend aus, entschuldigte sich und ging in einen Friseursalon. Der 69-Jährige wurde mit einem RTW in eine Klinik gebracht. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12 000 Euro. Der Führerschein des 82-Jährigen wurde durch die Polizei beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell