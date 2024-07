Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Pedelecfahrer an Einmündung touchiert

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Wessum, Hamalandstraße / Zur Gräfte

Unfallzeit: 08.07.2024, 12.25 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein Pedelecfahrer am Montag in Ahaus-Wessum bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der 15-Jährige hatte gegen 11.25 Uhr den in seiner Sicht linksseitig liegenden Radweg an der Hamalandstraße aus Richtung Ahaus kommend befahren. Als der Ahauser die Einmündung der untergeordneten Straße Zur Gräfte passierte, setzte sich seinen Angaben zufolge ein wartendes Auto in Bewegung und touchierte ihn. Der Jugendliche kam zwar nicht zu Fall, verletzte sich jedoch leicht. Die Fahrerin des dunkelblauen VW Caddy habe sich in Richtung Ahaus entfernt. Die Polizei bittet diese sowie weitere mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02561) 9260 mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus in Verbindung zu setzen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell