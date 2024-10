Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche, Verkehrsunfälle, Fahrzeugbrand und Widerstand

Aalen (ots)

Aalen: Einbruch in Lagerraum

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen mehrere Unbekannte in ein Lager Im Hasennest ein. Dort entnahmen sie verschiedene Gegenstände, darunter Kabeltrommeln, Kupferartikel sowie Gitterboxen mit Messing. Die entwendeten Artikel wurden am Lagertor zum Abtransport bereitgestellt. Ihr Vorhaben wurde von einer hinzugekommenen Zeugin bemerkt. Infolgedessen brachen die Einbrecher ihr Vorhaben ab und flüchteten zu Fuß. Bei der anschließenden Fahndung nach den Männern wurde ein Hubschrauber eingesetzt. Die etwa 5-6 vermummten Einbrecher werden als Mitte/Ende 30 beschrieben, welche sich nach Angaben der Zeugin in einer ausländischen Sprache unterhielten. Ein Mann trug eine schwarze Sporttasche bei sich. Ob und was entwendet wurde ist derzeit noch Teil der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrer eines blauen LKW fuhr am Dienstag zwischen 19 Uhr und 19:30 Uhr auf einem Autohof in der Max-Eyth-Straße gegen eine blaue Mülltonne. Diese wurde in der Folge gegen einen dort geparkten Mazda gedrückt. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 2600 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Eigenzell: Einbruch in Bauwagen

Gegen 19:15 Uhr wurde am Dienstag der Polizei gemeldet, dass in einem Bauwagen, welcher neben einem Vereinsheim in der Hohenbergstraße steht, eingebrochen wurde. Die Einbrecher entwendeten unter anderem die eingebaute Musikanlage, sowie eine Werkzeugbox, einen Akkuschrauber und zerstörten mutwillig weitere Gegenstände, die sich in dem Bauwagen befanden. Der Schaden beläuft sich hierbei auf rund 2250 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07961/9300 beim Polizeirevier Ellwangen zu melden.

Rainau: Von der Fahrbahn abgekommen

Gegen 16 Uhr befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Mustang die B290 von Ellwangen in Richtung Bucher Stausee. Hierbei geriet er aus ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug wurde hierbei so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. An dem Mustang entstand ein Schaden in Höhe von rund 15000 Euro.

Durlangen: Motorradfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich am Dienstag ein 57-jähriger Motorradfahrer auf der B298 zu als er von Spraitbach in Richtung Mutlangen in einer scharfen Rechtskurve aufgrund nasser Fahrbahn zu Fall kam. Der Mann wurde anschließend in eine Klinik verbracht. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Mögglingen: PKW beschädigt

Am Mittwoch gegen 16:20 Uhr wurde auf einem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Bahnhofstraße ein Skoda von einem anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dieser entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Aalen: PKW-Brand

Um kurz nach Mitternacht wurde am Mittwoch ein brennendes Fahrzeug in der Limesstraße gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr, welche mit zwei Einsatzfahrzeugen sowie 14 Einsatzkräften vor Ort war, bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Vor Ort konnte ein Jaguar festgestellt werden welcher komplett ausgebrannt war. Lediglich die Hinterreifen blieben vom Feuer unberührt. Weiterhin wurde ein anliegendes Gebäude durch die Flammen beschädigt. Ein Übergreifen der Flammen konnte jedoch verhindert werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20.000- 30.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Nach ersten Erkenntnissen kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund sucht die Polizei nach Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Fahrzeugbrand gemacht haben und Hinweise auf dessen Ursache geben können. Hinweise nimmt die Kriminalkommissariat Aalen unter 07361/5800 entgegen.

Mutlangen: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Am Dienstagabend wurde in der Wetzgauer Straße ein 42-jähriger Mann nach Bedrohung und tätlichem Angriff auf Polizeibeamte in eine psychiatrische Klinik verbracht.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hatte der Mann gegen 20:25 Uhr einen 24-Jährigen in einem Bus bedroht. Umgehend entsandte Polizistinnen und Polizisten konnten den Mann aus Eigensicherungsgründen zunächst widerstandslos zu Boden bringen. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde er jedoch zunehmend aggressiver und schrie lautstark die eingesetzten Beamten an. Auf Grund dessen, dass sich der Mann in einem psychischen Ausnahezustand befand und eine Fremdgefährdung darstellte, wurde dieser in eine psychiatrische Klinik verbracht. Während des Transportes kam es zu weiteren Widerstandshandlungen und tätlichen Angriffen gegenüber der Polizei.

Heubach/Finkenhof: Beim Abbiegen LKW gestreift

Beim Rechtsabbiegen von der L1161 aus Richtung Heubach kommend, streifte am Dienstag, gegen 13:30 Uhr, ein 49-jähriger Traktor-Fahrer einen entgegenkommenden LKW eines ebenfalls 49-Jährigen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 15000 Euro.

Schwäbisch Gmünd/Wüstenriet: Von Bremspedal gerutscht

Eine 38-jährige Opel-Fahrerin befuhr am Dienstag, gegen 12:40 Uhr die Bräustraße von der Ortsmitte aus in Richtung Wetzgau. Hierbei kam ihr ein Linienbus entgegen. Der Linienbusfahrer wollte der 38-Jährigen die Weiterfahrt gewähren, als sie plötzlich vom Bremspedal auf das Gaspedal abrutschte und den Linienbus streifte. Anschließend kam sie nach rechts ab und prallte infolgedessen gegen mehrere Begrenzungssteine. Der Schaden beläuft sich auf etwa 80000 Euro.

Waldstetten: Einbruch in Bürogebäude

Währende der Mittagszeit gelangte ein unbekannter Einbrecher in ein Bürogebäude im Barbarossaweg und entwendete einen Stuhl. Sachdienliche Hinweise erbittet der Polizeiposten Waldstetten unter 07171/42454.

Gschwend: In Bäckerei eingebrochen

Zwischen 12:45 Uhr und 13:50 Uhr verschaffte sich am Dienstag ein Einbrecher Zugang zu einer Bäckerei in der Gmünder Straße. Im Verkaufsraum öffnete er die Ladenkasse und entwendete Bargeld im vierstelligen Bereich. Anschließen verließ er die Bäckerei. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Spraitbach unter 07176/6562.

