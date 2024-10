Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Fahrraddiebstahl, Automatenaufbruch

Aalen (ots)

Backnang: Auffahrunfall

Am Dienstagnachmittag kam es gegen 15:45 Uhr auf der Bundesstraße B14 zwischen Strümpfelbach und Oppenweiler zu einem Unfall mit geringem Sachschaden. Ein 24-jähriger Audi-Fahrer fuhr aus Unachtsamkeit auf den vor ihm fahrenden Skoda einer 21-jährigen Fahrerin auf. Der entstandene Sachschaden betrug etwa 200 Euro.

Murrhardt: Verkehrsunfall

Circa 15.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Dienstag gegen 12:45 Uhr in der Gaildorfer Straße. Eine 65-jährige Renault-Fahrerin übersah an einer Einmündung einen vorfahrtsberechtigten LKW. Der 53-jährige LKW-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und touchierte den Renault. Dabei zog sich die Renault-Fahrerin leichte Verletzungen zu.

Kirchberg an der Murr: Unfall

Am Dienstag, gegen 08:10 Uhr verlor ein 62-jähriger Citroen-Fahrer aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug in der Straße Im Mühlwingert. Der Citroen kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Anschließend durchfuhr das Fahrzeug eine Hecke und kam im Garten eines Anwohners zum Stehen. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt. Personen wurden durch den Unfall nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Backnang.

Waiblingen: Auffahrunfall durch plötzliches Bremsen

Durch eine unabhängige Zeugin konnte am Montagmittag gegen 13:35 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Westumfahrung beobachtet werden, weshalb ein 27-jähriger Peugeot-Fahrer als Verursacher ermittelt werden konnte. Dieser bremste ohne erkennbaren Grund ab, weshalb ein 51-jähriger Audi-Fahrer nicht mehr ausweichen konnte und es zur Kollision mit dem Peugeot kam. Durch den Auffahrunfall entstand insgesamt ein Sachschaden von 7.000 Euro.

Waiblingen: Fahrrad am Bahnhof entwendet

Am Bahnhof wurde am Samstag gegen 16 Uhr ein rotes Mountainbike der Marke "Giant" abgestellt und mittels eines Fahrradschlosses gesichert. Kurze Zeit später gegen 20 Uhr konnte dann festgestellt werden, dass dieses nicht mehr vor Ort auffindbar war, worauf nun von einem Diebstahl ausgegangen wird. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 9500 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Winnenden - Hertmannsweiler: Automaten aufgebrochen

In der Otto-Hahn-Straße an der Abzweigung zur Lise-Meitner-Straße wurde zwischen Montag und Dienstag ein Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet. Anschließend wurde der komplette Bestand entwendet. Auffällig ist, dass zuvor die umliegenden Straßenlaternen manipuliert wurden, so dass diese abschalteten. Der genaue Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei bittet jedoch Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Vorfall gegeben können, sich mit dem Polizeirevier Winnenden unter der Rufnummer 071956940 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell