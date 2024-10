Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Kurioser Verkehrsunfall - zwei Schwerverletzte

Freiburg (ots)

Am Montag, 07.10.2024, gegen 16.45 Uhr, ereignete sich in der Lörracher Straße ein nicht alltäglicher Verkehrsunfall. Eine 76-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Albertusstraße in Richtung Lörracher Straße. Laut Angaben der 76-Jährigen ließ sich der Pkw nicht mehr bremsen, sodass sie von der abschüssigen Albertusstraße in einer Kurve in die Lörracher Straße einfuhr. Ein auf der Lörracher Straße fahrender 26-jähriger Radfahrer, welcher in Richtung Lörrach unterwegs war, wurde von dem Pkw der 76-Jährigen frontal erfasst und auf die Motorhaube aufgeladen. Im weiteren Verlauf stürzte der Radfahrer auf die Straße. Der Pkw habe weiter beschleunigt und kollidierte mit einem Baum, wo er zum Stehen kam. Der Radfahrer sowie die Pkw-Fahrerin wurden schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide in ein Krankenhaus. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell