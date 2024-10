POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Hundebesitzern soll mit Leine auf andere Hundebesitzerin eingeschlagen haben - Zeugensuche

Freiburg (ots) - Am Montag, 07.10.2024, gegen 19.35 Uhr, wurde der Integrierten Leitstelle mitgeteilt, dass es in einem Treppenhaus eines Parkhauses in der Colmarer Straße brennen würde. Im Treppenhaus konnte die Polizei eine 44-jährige Frau antreffen, welche wohl in einem Grill ihre eigenen Sachen verbrannte. Mittels eines Feuerlöschers konnte der Brand gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Ein Gebäudeschaden ...

