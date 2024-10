Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Brand in Treppenhaus eines Parkhauses

Freiburg (ots)

Am Montag, 07.10.2024, gegen 19.35 Uhr, wurde der Integrierten Leitstelle mitgeteilt, dass es in einem Treppenhaus eines Parkhauses in der Colmarer Straße brennen würde. Im Treppenhaus konnte die Polizei eine 44-jährige Frau antreffen, welche wohl in einem Grill ihre eigenen Sachen verbrannte. Mittels eines Feuerlöschers konnte der Brand gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Ein Gebäudeschaden sei nicht entstanden, lediglich das Treppenhaus sei leicht verrußt worden. Die sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche 44-jährige Frau wurde einem Arzt vorgestellt. Die Frau kam in der Folge in eine psychiatrische Fachklinik.

