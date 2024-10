POL-FR: Waldshut-Tiengen: Einbruch in Gebäude der Stadtgärtnerei - hoher Sachschaden

Freiburg (ots) - In der Nacht zwischen Donnerstag, 03.10.2024, 21.30 Uhr und Freitag, 04.10.2024, gegen 6 Uhr hatten Unbekannte versucht in Malterdingen "Zur Adelgrube" in eine Wohnung einzubrechen. Hierbei versuchten sie den Glaseinsatz einer Wohnungstür einzuschlagen, was jedoch nicht gelang. Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben ...

