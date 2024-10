Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: BAB 5/ Freiburg: Verkehrsunfall mit einem Verletzten auf der BAB 5 - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 08.10.2024, gegen 07:05, kam es auf der BAB 5, kurz vor der Anschlussstelle Freiburg-Mitte, zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 66-jähriger Autofahrer die A5 in Richtung Karlsruhe und kam aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern. Das Auto prallte in die Leitplanke und kollidierte in der Folge mit zwei fahrenden LKW. Der 66-jährige Autofahrer wurde hierdurch schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die A5 musste kurz vor der AS Freiburg-Mitte in Fahrtrichtung Karlsruhe zeitweise komplett gesperrt werden.

Der entstandene Sachschaden beträgt rund 15.000 Euro.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat den Unfall aufgenommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/ 882-3100 zu melden.

mg

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell