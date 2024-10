Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Vandalismus an Gemeinschaftsschule - Polizei sucht Zeugen

In dem Zeitraum zwischen Freitag, 04.10.2024, 12.00 Uhr bis Montag, 07.10.2024, 07.50 Uhr, warfen Unbekannte mehrere Fensterscheiben an der Gemeinschaftsschule in der Egerstraße ein. Auch wurde eine Belüftungsanlage, ein Stromaggregat sowie ein Geländer mutwillig beschädigt. Zudem wurde eine Sitzbank mit Graffitis beschmiert. Nach ersten Schätzungen könnte sich der Sachschaden auf etwa 10.000 Euro belaufen.

Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Schule gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Unbekannten geben können.

