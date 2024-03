POL-KB: Hatzfeld-Holzhausen - Hundeboxanlage beschädigt, Zeugen gesucht

Korbach (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in Korbach-Nordenbeck und in Lichtenfels-Goddelsheim zwei Transporter auf und entwendeten, teilweise hochwertige, Werkzeuge. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus und sucht Zeugen. In Goddelsheim begaben sich die Täter auf ...

mehr