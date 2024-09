Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrradfahrer erleidet schwere Verletzungen nach Zusammenstoß mit Pkw

Erkelenz-Houverath (ots)

Am Dienstagvormittag (3. September) kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 68 Jahre alter Radfahrer schwere Verletzungen erlitt. Der Erkelenzer war gegen 11.40 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Straße Am Loher Acker in Fahrtrichtung Ortsausgang unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 74-Jähriger mit seinem Pkw auf der Straße In der Vore ebenfalls in Richtung Ortsausgang. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen, die im weiteren Verlauf jeweils zu Feldwegen werden, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrrad. Hierbei stürzte der 68-Jährige auf die Fahrbahn und erlitt so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell