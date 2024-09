Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 39 neue Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte für die Kreispolizeibehörde Heinsberg

Kreis Heinsberg (ots)

Am Montag, 2. September, begrüßte Landrat Stephan Pusch insgesamt 39 neue Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in der Kreispolizeibehörde Heinsberg. Sie alle werden in den vier Polizeiwachen im Kreisgebiet sowie in den Kriminalkommissariaten und im Verkehrskommissariat ihren Dienst aufnehmen. Auch der Abteilungsleiter der Polizei, Polizeidirektor Dirk Melz, freute sich über die Verstärkung. "Jeden Tag warten neue dienstliche Herausforderungen. Gehen Sie mit dem nötigen Fingerspitzengefühl an ihre verantwortungsvolle Aufgabe. Wir freuen uns, Sie in unserer Behörde begrüßen zu dürfen!" Mit den neuen Beamtinnen und Beamten sind nun 469 Mitarbeitende bei der Kreispolizeibehörde Heinsberg beschäftigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell