Polizei Düsseldorf

POL-D: Friedrichstadt - Graf-Adolf-Straße - Schwerer Verkehrsunfall - Fußgänger von Straßenbahn erfasst - eine Person schwebt in Lebensgefahr - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Samstag, 17. August 2024, 23:07 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache wurden am späten Samstagabend zwei Fußgänger von einer Straßenbahn der Linie 706 auf der Graf-Adolf-Straße / Hüttenstraße erfasst. Einer der beiden Männer wurde dabei unter der Bahn eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Es besteht Lebensgefahr.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr die Stadtbahn aus Richtung Graf-Adolf-Platz kommend in Richtung Berliner Allee. Als die Bahn an der Unfallörtlichkeit eine Fußgängerfurt durchfahren wollte, traten dort die beiden 45- und 47-jährigen Fußgänger aus Düsseldorf auf die Fahrbahn. Erste Zeugenaussagen sprachen davon, dass die dortige Fußgängerampel "Rot" gezeigt haben soll. Trotz sofortiger Gefahrenbremsung durch den Fahrzeugführer der Stadtbahn, einen 31-Jährigen aus Düsseldorf, konnte ein Zusammenprall mit den beiden Männern nicht mehr verhindert werden. Der 45-Jährige wurde unter der Bahn eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er kam mit einem Rettungswagen zur intensivmedizinischem Behandlung in ein Krankenhaus. Für ihn konnte Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Sein 47-jähriger Ehepartner kam ebenfalls mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte vor Ort die Unfallspuren. An der Unfallörtlichkeit war ebenfalls ein Notfallseelsorger eingesetzt. Die Graf-Adolf-Straße / Berliner Allee in Richtung Haroldstraße blieben während der Rettungs-und Bergungsarbeiten sowie die Unfallaufnahme bis gegen 02:12 Uhr gesperrt.

