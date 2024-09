Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Alkoholisierte Pkw-Fahrerin verliert Kontrolle über ihr Fahrzeug

Gangelt-Breberen (ots)

Auf der Kreisstraße 3 kam es am 3. September (Dienstag) gegen 15.45 Uhr zu einem Alleinunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde. Die 45-Jährige war mit ihrem Pkw aus Fahrtrichtung Breberen kommend in Fahrtrichtung Saeffelen unterwegs und fiel anderen Verkehrsteilnehmern bereits durch ihre unsichere Fahrweise auf. In einer Rechtskurve verlor die Frau die Kontrolle über ihren Wagen und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo sie mit einem Baum kollidierte. Da die Niederländerin nach ersten Erkenntnissen unter Alkoholeinfluss stand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Zur weiteren Behandlung musste die Frau in ein Krankenhaus gebracht werden.

