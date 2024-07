Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch/ WC-Geldfächer aufgebrochen/ Ladendiebe

Lüdenscheid (ots)

Zwischen dem 13. Juli und dem gestrigen Dienstag wurde versucht, in eine Erdgeschoss-Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Obertinsberger Straße einzubrechen. Die Bewohner bemerkten Hebelspuren an einem Fenster und meldeten sich bei der Polizei.

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht die Geldfächer zweier öffentlicher WC-Anlage am Sauerfeld und am Rathausplatz aufgebrochen. Weil die Behälter erst geleert wurden, dürfte die Beute äußerst gering ausgefallen sein. Dafür liegt der Schaden bei mehreren Tausend Euro.

Ein 37-jähriger Mann hat am Dienstag in einer Apotheke am Sternplatz Tee gestohlen. Zunächst wurde er nebenan in der Spielhalle rausgeschickt, dann nahm er in der Apotheke den Tee an sich und verschwand. Die Polizei fahndete nach ihm und entdeckte ihn in der Nähe. Die Beamten fanden den Tee bei ihm. Der 37-Jährige äußerte sich nicht zum Vorwurf des Diebstahls.

Drei Mädchen wurden am Montagabend in einem Drogeriemarkt im Stern-Center beim Diebstahl erwischt. Eine 13-Jährige konnte festgehalten und der Polizei übergeben werden. Die fand bei ihr Diebesgüter aus insgesamt vier Geschäften. Allein aus der Drogerie kamen 20 Artikel zum Vorschein. Die Polizeibeamten übergaben das Mädchen seinen Erziehungsberechtigten und fertigten eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

Am Dienstag versuchte eine 16-Jährige in einem anderen Drogeriemarkt an der Altenaer Straße ihr Glück beim Verstecken gestohlener Kosmetika - Sie wurde beobachtet, von der Polizei mitgenommen und bekam eine Anzeige. Eine Erziehungsberechtigte holte sie am Nachmittag auf der Polizeiwache ab. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell