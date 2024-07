POL-MK: Brand in Kleingartenanlage

Lüdenscheid (ots) - Am heutigen 30.07. hat die Polizei des Märkischen Kreises mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Verkehrskontrollen im Zusammenhang mit dem Schwerlastverkehr in Lüdenscheid an mehreren Kontrollstellen durchgeführt. Es wurden durch die Einsatzkräfte 85 Fahrzeuge über 3,5t zul. Gesamtgewicht kontrolliert, 30 von ihnen verstießen gegen das Durchfahrtsverbot. 29 davon waren Fahrzeuge mit ...

mehr