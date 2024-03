POL-HRO: Fahndung der Polizei mit Phantombild nach Tatverdächtigem - Wer kennt diesen Mann?

Schwerin (ots) - Am 16.03.2024 kam es auf dem Marktplatz in Schwerin von 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr zu einer angemeldeten Versammlung mit dem Thema "Nie wieder ist jetzt - gegen rechte Hetze". Diese richtete sich gegen eine Veranstaltung der "Jungen Alternative Deutschland", welche zeitgleich im Rathaus stattfand. In der Spitze nahmen bis zu 120 Personen an der Versammlung teil. Insgesamt nahm die Versammlung einen ...

mehr