Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Versammlungsgeschehen in Schwerin

Schwerin (ots)

Am 16.03.2024 kam es auf dem Marktplatz in Schwerin von 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr zu einer angemeldeten Versammlung mit dem Thema "Nie wieder ist jetzt - gegen rechte Hetze". Diese richtete sich gegen eine Veranstaltung der "Jungen Alternative Deutschland", welche zeitgleich im Rathaus stattfand. In der Spitze nahmen bis zu 120 Personen an der Versammlung teil. Insgesamt nahm die Versammlung einen friedlichen Verlauf und wurde nur für einen kurzen Zeitraum gestört, als 6 mutmaßliche Versammlungsteilnehmer kurzzeitig den Eingangsbereich des Rathauses blockierten. Dadurch wurden nicht nur Flucht- und Rettungswege versperrt, sondern auch einige Personen am Betreten des Rathauses gehindert. Die Blockade konnte nach Einwirken des Versammlungsleiters und Ansprache durch die vor Ort befindlichen Polizeikräfte nach wenigen Minuten beendet werden. Gegen die Teilnehmenden der Blockade wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Nötigung eingeleitet. Ein weiteres Ermittlungsverfahren wurde gegen einen Ordner der Veranstaltung im Rathaus eingeleitet. Hier besteht der Verdacht der versuchten Körperverletzung gegen einen Blockadeteilnehmenden. Die Polizeiinspektion Schwerin führte den Einsatz mit eigenen und unterstützenden Kräften des Polizeipräsidiums Rostock durch. Insgesamt waren 29 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Schümann, Polizeihauptkommissar Dienstgruppenleiter Polizeihauptrevier Schwerin verantwortlich und Rückfragen an: Isabel Wenzel Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Rostock Dezernat 1, Einsatzleitstelle

