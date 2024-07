Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sondereinsatz: Verkehrskontrollen in Lüdenscheid

Lüdenscheid (ots)

Am heutigen 30.07. hat die Polizei des Märkischen Kreises mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Verkehrskontrollen im Zusammenhang mit dem Schwerlastverkehr in Lüdenscheid an mehreren Kontrollstellen durchgeführt. Es wurden durch die Einsatzkräfte 85 Fahrzeuge über 3,5t zul. Gesamtgewicht kontrolliert, 30 von ihnen verstießen gegen das Durchfahrtsverbot. 29 davon waren Fahrzeuge mit ausländischer Zulassung. An vier Fahrzeugen wurden Verstöße wegen mangelhafter Fahrzeugtechnik festgestellt. Zwei Fahrzeuge wurden wegen der Gefährdung der Verkehrssicherheit und wie wegen technischer Mängel stillgelegt, die Weiterfahrt wurde untersagt. Drei Mal wurde gegen Lenk- und Ruhezeiten verstoßen, einmal gegen die Ladungssicherung. Zudem ergab sich bei einem Verkehrsteilnehmer der Verdacht des Drogenkonsums - die Fahrt war somit zu Ende. Doch auch die Geschwindigkeit auf den Lüdenscheider Straße wurde kontrolliert: in 410 Fällen gibt es nun Post wegen zu hoher Geschwindigkeit. Gegen das "Anlieger frei" in der Umgebung verstießen zudem 177 Fahrzeugführer, die Verstöße wurden konsequent geahndet. Insgesamt blickt die Polizei positiv auf den Einsatz: Es konnten viele klärende Gespräche geführt werden, zudem wurde der Verkehrssicherheit ein gutes Stück weit beigetragen. Auch künftig wird es zu weiteren Kontrollen kommen! (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell