LPI-G: Verkehrsunfall mit Verletzten und hohem Sachschaden

Altenburg (ots) - Altenburg: Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 20.06.2024 gegen 12:05 Uhr in der Münsaer Straße. Ein 86-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Dacia kam aus ungeklärter Ursache in einer Linkskurve ohne Beteiligung von anderen Verkehrsteilnehmern von der Straße ab, fuhr zwei Verkehrsschilder um und kollidierte letztendlich mit einem Baum. Der Fahrzeugführer musste anschließend verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Pkw Dacia wurde bei dem ...

